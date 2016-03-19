На месте катастрофы Boeing 737-800 нашли второй "черный ящик"

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, передает ТАСС.

По словам официального представителя СК, обнаружены и изъяты речевой и параметрический бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут переданы специалистам для расшифровки данных.

Читайте такжеПоявилось видео с места катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону (фоторепортаж)Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит на своей странице в Facebook авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров, включая 33 женщин, 18 мужчин, четырех детей и семь членов экипажа.

Следователи заявляют, что причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.