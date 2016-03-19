Следователи рассматривают три версии катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону
Причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.
Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.
"Отрабатываются различные версии произошедшего, среди которых ошибка в действиях экипажа самолета, техническая неисправность борта, сложные метеоусловия и другие факторы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Следователи-криминалисты главного следственного управления СК России продолжают работу на месте крушения самолета, выполнявшего рейс 981 "Дубаи-Ростов".
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Ранее сообщалось, что следователи начали изымать летную документацию и изучать действия оперативных служб аэропорта, а также устанавливать контакты с авиакомпанией FlyDubai, представители которой в ближайшее время прибудут в Ростов-на-Дону.
Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа.
По данным Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате крушения самолета авиакомпании FlyDubai погибли восемь граждан Украины.