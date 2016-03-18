Путин пригрозил "повесить" виновного в срыве сдачи трассы в оккупированном Крыму

Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу еще раз подумать и представить мне окончательный вариант организации этой работы. Нужен конкретный орган, нужен конкретный человек, который отвечает за весь проект, чтобы мне не нужно было назвать по телефонам по всему правительству либо в субъекты Федерации. Должен быть тот, кто лично отвечает за результаты работы и за расходование государственных денег", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое он провел на острове Тузла.

Президент РФ добавил, что «конкретный должен быть человек, которого можно будет повесить, если он не сделает ничего».

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Как сообщал УНИАН, сегодня Путин прибыл в Крым во вторую годовщину оккупации полуострова. Он посетил район Керченского пролива, где проходит строительство моста. Также Путин проведет совещание по вопросам «социально-экономического развития Крыма и Севастополя».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% принявших участие в «референдуме» 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ.

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18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.