Путин заявил, что Россия может "за несколько часов" нарастить свою группировку в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с российскими военными.

«Конечно, если потребуется, то Россия буквально за несколько часов способна нарастить свою группировку в регионе до размеров, адекватных складывающейся обстановке, и использовать весь арсенал имеющихся у нас возможностей», - заверил Путин.

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При этом он заявил, что ему не хотелось бы этого делать, так как военная эскалация – «не наш выбор».

«И поэтому мы все же рассчитываем на здравый смысл всех сторон, на приверженность и сирийской власти, и оппозиционеров мирному процессу», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.