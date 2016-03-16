Свертывание контингента РФ в Сирии: различия интересов Москвы и Дамаска

14 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу распорядился начать вывод основных российских войск из Сирии с 15 марта. Летная база РФ в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе сохраняется.

Частичное свертывание российского контингента в Сирии связано с достижением поставленных целей и задач военно-политическим руководством РФ. Авиаудары российской группировки позволили сломить наступление сирийской оппозиции на позиции режима Башара Ассада и развить ему тактическое наступление в северном направлении в районе Алеппо.

Ключевым изменением обстановки стало подавление оппозиционных групп и в результате взятие под контроль курдскими подразделениями и войсками Ассада границы с Турцией севернее Алеппо, что дало возможность перерезать каналы снабжения сил, выступающих за свержение действующего режима. Еще одним тактическим преимуществом стало получение под контроль участка дороги Пальмира-Дейр эс_Зур, которая позволяет контролировать связь группировки ИГИЛ в Пальмире с территорией Ирака.

Сохранение режима Башара Асада для России важно не только с точки зрения сохранения влияния и позиций в регионе, но также и как элемент демонстрации возможностей геополитической конфронтации с США. Удержав от краха режим Асада, Кремль показывает способность эффективного противодействия интересам США в регионе и будет пытаться использовать это для привлечения союзников на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Продолжение пребывания российской группировки в Сирии численностью на 13 марта 2016 года снизило бы общую эффективность действий, что связано с неспособностью при помощи одних авиаударов изменить расстановку сил в условиях нетрадиционных боевых действий повстанцев и боевиков ИГИЛ.

Еще одним тактическим преимуществом стало получение под контроль участка дороги Пальмира-Дейр эс_Зур, которая позволяет контролировать связь группировки ИГИЛ в Пальмире с территорией Ирака

В то же время сравнительный анализ оперативной обстановки в сентябре 2015 года и марте 2016 года дает основания утверждать о провале операции российской группировки в Сирии по борьбе с радикальными группировками. Так, несмотря на активные авиаудары, ИГИЛу удалось захватить дополнительные территории к северо-западу от Дераа. Районы, контролировавшиеся ИГИЛ и боевиками, включая группу Джабхат аль-Нусра, к марту 2016 года сохранились в территориях, которые они занимал в на сентябре 2015 года. Территории под контролем проиранской Хезбаллы также увеличились на юг в районе границы с Ливаном, заняв позиции режима Башара Ассада. Кроме того, ИГИЛ получил под контроль часть территории на юго-восток от Хасаки. Таким образом, российское военное вмешательство смогло нивелировать угрозы режиму Башара Асада, но не смогло сократить территории подконтрольные ИГИЛу, которое напротив, расширило зоны влияния в Сирии. Результаты действий РФ в Сирии оказались временными и не исключают возможности возобновления наступлений на позиции правительства Асада. Это обусловливает необходимость сохранения российских баз в Латакии, однако позволяет сократить численность группировки с целью экономии ресурсов, обходящихся российскому бюджету в 2,5 млн.долл. в день. Важным мотивом также является желание максимально сократить свое участие в конфликте на фоне переговоров о прекращении огня, рисков ухудшения гуманитарной ситуации и повышения активности курдских группировок с целью ухода от ответственности за дальнейшие сценарии развития ситуации в стране.

Результаты российской военной кампании в Сирии свидетельствуют о невозможности изменения ситуации без развертывания полномасштабной сухопутной группировки РФ, которая приведет к существенным потерям в живой силе и технике.

Частичный вывод российского контингента также указывает на то, что Кремль устаивает текущая расстановка сил, а сохранение рисков для режима Ассада делает его более сговорчивым в политическом диалоге Москвы и Дамаска. Стратегически Дамаск заинтересован в получении контроля в Идлиб, что позволило бы связать Хам, Хомс с возвращенным под контроль районом вокруг Алеппо.

Силы и средства, задействованные в операциях РФ в Сирии не тождественны тем, которые используются Россией на Донбассе

Однако, существует высокая доля вероятности того, что базовые интересы и задачи Кремля могут идти вразрез с интересами Асада. Так, в октябре 2015 года наш оперативный доклад указывал не вероятность планирования разделения Сирии. Инициатива сирийских курдов из «Демократического союза» относительно федерализации государства и создания трех курдских кантонов на севере Сирии подтверждают такие прогнозы. Концепция федерализации является характерной моделью управления, которую стремится навязать Россия в зонах своих интересов.

Частичный вывод российских войск из Сирии не имеет прямого влияния на изменение обстановки на Востоке Украины. Силы и средства, задействованные в операциях РФ в Сирии не тождественны тем, которые используются Россией на Донбассе. Активизация боевых действий в зоне АТО зависит исключительно от политического решения Кремля.

Россия располагает достаточными силами, как на оккупированных территориях, так и в пограничной с Украиной зоне на территории РФ для начала широкомасштабных действий в отношении Украины. Однако, по нашим оценкам, принятие такого решения не связано с динамикой обстановки в Сирии. Риски возобновления боевых действий на Востоке Украины сохраняются на достаточно высоком уровне.

Анатолий Баронин, Da Vinci AG