США требует от КНДР освободить американского студента

Как заявил в среду официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, КНДР использует осужденного американца "как пешку" для продвижения своей политической повестки, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы решительно призываем правительство КНДР помиловать его и немедленно освободить в рамках особой амнистии", - сказал Эрнест, отметив, что обвинения, выдвинутые против Вормбьера не стали бы основанием для серьезного наказания в США, "или в любой другой стране мира".

В конце февраля на пресс-конференции Вормбьер заявил, что "снял со стены отеля - в зоне, предназначенной только для персонала, - политический плакат" и что его поступок был направлен на "нанесение ущерба мотивации народа Кореи".

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На той же пресс-конференции он рассказал, что унес плакат с политическим лозунгом по просьбе прихожанина своей церкви.

По словам студента, в обмен ему предложили подержанную машину стоимостью 10 000 долларов.

Как сообщал УНИАН, суд Северной Кореи приговорил студента из США к 15 годам каторги. Отто Вормбьера задержали в январе в аэропорту Пхеньяна после попытки украсть из отеля плакат с пропагандистским лозунгом.