В КНДР американского студента приговорили к 15 годам каторги за сорванный плакат (відео)

Как писали местные СМИ, он признал свою вину.

21-летнего студента обвинили в «совершении враждебного акта против государства, сообщает Радио Свобода.

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Сообщение об осуждении американца появилось на фоне роста напряженности на Корейском полуострове после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 15 марта пообещал испытать ядерную боеголовку.

Пхеньян выражал недовольство проведением совместных военных учений США и Южной Кореи, называя их репетицией вторжения.