В результате падения военного самолета в Эквадоре погибли 22 человека

Информацию об этом подтвердил в своем "Твиттере" президент страны Рафаэль Корреа, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что в самолете находились 19 солдат, два пилота и механик.

Полет проходил в рамках тренировки навыков десантирования. Самолет упал в провинции Пастаса на востоке Эквадора.

Читайте такжеГрузовой самолет с россиянами на борту потерпел крушение в Бангладеш

Причины крушения неизвестны.

Как сообщал УНИАН, в результате крушения самолета непальской авиакомпании Tara Air погибло 23 человека, заявляют в местной армии.