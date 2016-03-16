В результате падения военного самолета в Эквадоре погибли 22 человека

03:11, 16 марта 2016
Мир
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В амазонских джунглях Эквадора разбился военный самолет, на борту которого находилось 22 человека. Все они погибли.

bbc.com

Информацию об этом подтвердил в своем "Твиттере" президент страны Рафаэль Корреа, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что в самолете находились 19 солдат, два пилота и механик.

Полет проходил в рамках тренировки навыков десантирования. Самолет упал в провинции Пастаса на востоке Эквадора.

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Причины крушения неизвестны.

Как сообщал УНИАН, в результате крушения самолета непальской авиакомпании Tara Air погибло 23 человека, заявляют в местной армии.

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