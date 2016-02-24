Пропавший в Непале самолет нашли разбившимся: погибли все 23 человека

Как сообщает Kathmandu post, пресс-секретарь непальской армии подтвердил, что все 23 человека, находившиеся на борту, погибли.

По его словам, армейские спасатели подобрались к обломкам самолета, в частности найдены крыло и хвост, однако пока ведутся поиски остатков фюзеляжа воздушного судна.

Сообщается, что горящие обломки самолета, разлетевшиеся на 200 метров, были обнаружены в лесу в районе Мьягди в западном регионе страны.

Самолет DHC-6 Twin Otter, который Tara Air начала эксплуатировать в сентябре 2015 года, перевозил 20 пассажиров и 3 членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая и гражданин Кувейта, остальные были непальцами. Отмечается, что среди пассажиров было и двое младенцев.

Самолет совершил вылет из аэропорта Покхары в 7:50 по местному времени, однако связь с ним прервалась через 10 минут. По словам местного авиадиспетчера, пилот перед этим сообщил, что полет проходит нормально.