Под Воронежем приземлились первые самолеты, прибывшие из Сирии

В минобороны РФ заявили, что перед посадкой "самолеты прошли над аэродромом в парадном воздушном строю на малой высоте", а затем выполнили пилотажную фигуру, передает Би-би-си.

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Пока не уточняется, сколько всего самолетов вернулось в Россию. Всего в операции в Сирии были задействованы шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Кроме того, сообщалось, что с каждой группой истребителей летит транспортный самолет.

Росийские самолеты вылетели с сирийской авиабазы Хмеймим сегодня утром. Их возвращение связано с решением президента России Владимира Путина отозвать основную часть российской военной группировки в Сирии.

Свое решение он объяснил тем, что российские военные выполнили в Сирии все поставленные перед ними задачи. Высказывались мнения, что этот шаг может быть попыткой давления на сирийские власти, однако в Кремле отрицают наличие подобных мотивов.

В минобороны РФ уже заявили, что оставшийся в Сирии контингент продолжит удары по позициям местных исламистов. Кроме того, Россия не будет выводить из страны средства противовоздушной обороны.