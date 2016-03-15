Путин ни с кем не обсуждал вывод войск из Сирии - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Би-би-си. "Это решение президента России и главнокомандующего на основе данных по итогам работы российского контингента в Сирии", - сказал Дмитрий Песков.

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По его словам, российский президент принял во внимание результаты действий российских военнослужащих в Сирии и пришел к выводу, что основные задачи в целом были выполнены.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что вывод основной части российских войск из Сирии приведет к усилению давления на сирийского президента Башара Асада. "Если объявление о выводе российских войск будет реализовано, это усилит давление на Башара Асада и вынудит его серьезно отнестись к переговорам в Женеве о политическом переходе, который обеспечит стабильность в Сирии в интересах ее населения", - говорится в заявлении главы МИД.

Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль не пытается оказать какое-либо давление на президента Сирии.

Как сообщал УНИАН, сегодня первая группа российских самолетов вылетела с сирийской авиабазы Хмеймим в Россию.