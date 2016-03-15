Разведчики Stratfor оценили последствия частичного вывода войск РФ из Сирии

"Будет важно внимательно следить за любыми соглашениями, достигнутыми в Женеве, а также за сигналами, исходящими от Европы, которые могут намекать на потенциальную большую сделку", - говорится в сообщении на сайте компании.

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По мнению Stratfor, Россия в целом добилась тех целей, которые ставила перед собой, начиная сирийскую кампанию в сентябре прошлого года. Во-первых, позиции сирийского правительства за это время упрочились, хотя оппозиция окончательно не капитулировала, передает Русская служба ВВС.

Во-вторых, Москва продемонстрировала усилившиеся боевые возможности собственной армии, опробовала некоторые "прежде не использовавшиеся вооружения".

В-третьих, Кремль внес свою лепту в ослабление "Исламского государства".

Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из Сирии с 15 марта.