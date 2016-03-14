Македонские солдаты остановили сотни мигрантов, прибывших из Греции

14 марта около тысячи искателей убежища покинули свои переполненные лагеря в Греции и пересекли реку вблизи границы с Македонией, сообщает Радио Свобода.

Десятки из них нашли путь через пограничный забор, но позже их остановили македонские солдаты.

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По сообщению Reuters, некоторых из задержанных мигрантов посадили в военные грузовики, но непонятно, куда именно их забрали.

В настоящее время около 14 тысяч мигрантов находятся в лагере в греческом селе Идомени.

На прошлой неделе Македония заявила, что не пропустит мигрантов, таким образом, перекрыв им так называемый «балканский путь».