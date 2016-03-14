Сотни мигрантов готовятся прорвать границу Греции и Македонии (фоторепортаж)

Об этом свидетельствуют данные очевидцев, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам свидетеля, большая группа мигрантов покинула палаточный лагерь около города Идомени, где по крайней мере 12 тыс. человек содержались в антисанитарных условиях, так как Македония и другие страны заблокировали им путь на север по так называемому западному балканскому маршруту.

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Всего в Греции около границы с Македонией сейчас находятся около 40 тыс. мигрантов, которые оказались там после того, как страны бывшей Югославии закрыли для них свои границы. Этот запрет побудил многих искать более опасные пути обхода границы.

9 марта Македония "полностью" закрыла границу для нелегальных мигрантов. На такой шаг власти Македонии пошли после того, как новые жесткие ограничения для беженцев объявили Словения и Сербия.