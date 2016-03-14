ЮНИСЕФ: 3,7 миллиона детей в Сирии не видели ничего, кроме войны

Об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В отчете отмечается, что в это число входят и 306 тыс. детей, которые родились беженцами с 2011 года, передает радио "Свобода".

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«В Сирии насилие стало привычным, достигая жилья, школ, больниц, клиник, парков, детских площадок и мест для молитвы. Около 7 млн детей живут в бедности, что делает их детство наполненым потерь», – заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африки Питер Салама.

В отчете ЮНИСЕФ выявил около 1,5 тыс. грубых нарушений прав детей в 2015 году. Более чем в 60% это были случаи гибели или ранения детей в результате взрывов в густонаселенных районах. Более трети из этих детей погибли в школе или на пути в или с нее.

Как говорится в отчете, в соседних с Сирией странах число беженцев в 10 раз выше сейчас, чем было в 2012 году. Дети составляют половину из общего числа беженцев. Более 15 тыс. детей без сопровождения взрослых пересекли границы Сирии.

По данным ЮНИСЕФ, в начале конфликта в Сирии большинство детей, завербованных вооруженными силами и группами, были ребята в возрасте от 15 до 17 лет, и их использовали для помощи подальше от линии фронта. Как говорится в отчете, с 2014 года все стороны конфликта начали привлекать намного младших детей, в том числе семилетних, и часто без разрешения родителей. Этих детей тренируют для участия в боевых действиях и используют для убийства как исполнителей казней и снайперов.

В ЮНИСЕФ отмечают, что из-за войны в Сирии катастрофически упала посещаемость школ. По данным фонда, более 2,1 млн детей в Сирии и 700 тыс. в соседних с ней странах не посещают школы.

«Еще не слишком поздно для детей Сирии. Они продолжают надеяться на жизнь с достоинством и возможностями. Они все еще лелеют мечты о мире и имеют шанс их осуществить», – заявил Салама. Детский фонд ООН призывает мировое сообщество приложить усилия для прекращения нарушения прав детей.

В результате 5-летней войны в Сирии погибли более 270 тыс. людей, миллионы были вынуждены оставить свои дома.