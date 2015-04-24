ЮНИСЕФ: больше 100 детей погибли за время военной операции в Йемене

Об этом сообщил представитель ЮНИСЕФ Кристоф Боулиерак, передает ZN.UA соссылкой на AFP. "Мы считаем, что это заниженные оценки", - заявил представитель ЮНИСЕФ.

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По его словам, по меньшей мере 64 ребенка стали жертвами непосредственно авиаударов коалиционных сил.

Авиаудары коалиции арабских стран по Йемену продолжаются, хотя официально было объявлено о прекращении военной операции на территории страны.