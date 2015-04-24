ЮНИСЕФ: больше 100 детей погибли за время военной операции в Йемене
17:39, 24 апреля 2015Мир
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Не менее 115 детей погибли и 172 получили ранения начиная с 26 марта, когда началась военная кампания в Йемене.
REUTERS
Об этом сообщил представитель ЮНИСЕФ Кристоф Боулиерак, передает ZN.UA соссылкой на AFP. "Мы считаем, что это заниженные оценки", - заявил представитель ЮНИСЕФ.
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По его словам, по меньшей мере 64 ребенка стали жертвами непосредственно авиаударов коалиционных сил.
Авиаудары коалиции арабских стран по Йемену продолжаются, хотя официально было объявлено о прекращении военной операции на территории страны.
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