Пан Ги Мун осудил нападения террористов в Кот-дʼИвуаре

06:12, 14 марта 2016
Мир
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Генсекретарь ООН Пан Ги Мун выразил решительное осуждение атакам боевиков на туристические объекты в Кот-дʼИвуаре. 

REUTERS

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим, передает Росбалт.

«Генеральный секретарь подтверждает приверженность ООН народу Кот-дʼИвуара в эти тяжелые времена. Он выражает готовность оказывать поддержку правительству страны в усилиях по привлечению виновников данных преступлений к правосудию», — говорится в заявлении Пан Ги Муна, размещенном на сайте всемирной организации.

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Напомним, после атаки боевиков на один из курортов в Кот-дʼИвуаре погибли 16 человек.

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