Пан Ги Мун осудил нападения террористов в Кот-дʼИвуаре
06:12, 14 марта 2016Мир
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Генсекретарь ООН Пан Ги Мун выразил решительное осуждение атакам боевиков на туристические объекты в Кот-дʼИвуаре.
REUTERS
Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим, передает Росбалт.
«Генеральный секретарь подтверждает приверженность ООН народу Кот-дʼИвуара в эти тяжелые времена. Он выражает готовность оказывать поддержку правительству страны в усилиях по привлечению виновников данных преступлений к правосудию», — говорится в заявлении Пан Ги Муна, размещенном на сайте всемирной организации.
Напомним, после атаки боевиков на один из курортов в Кот-дʼИвуаре погибли 16 человек.
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