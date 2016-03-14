В результате теракта в Кот-д'Ивуаре пострадала украинский миротворец - МИД

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД.

"Группа неизвестных лиц расстреляла на пляже курортного города Гранд-Бассам (Республика Кот-д'Ивуар) туристов, которые там находились. Как выяснилось, на этом пляже присутствовала также группа украинских миротворцев из состава полицейской Миссии ООН в Кот-д'Ивуаре", - говорится в сообщении.

По словам почетного генерального консула Украины в г. Абиджане Аймана Захера, руководитель группы миротворцев майор Елена Ляхова получила ранение в лицо. "Сейчас она находится в госпитале, угрозы ее жизни нет. Захер также выехал в госпиталь с целью более детального выяснения ситуации и предоставления украинским гражданам возможной помощи", - сообщили в МИД.

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Информация о других пострадавших из числа украинских граждан по состоянию на 21:30 по киевскому времени отсутствует.

#ConsNews #ДКС #МЗС Сьогодні, 13 березня 2016 року група невідомих осіб розстріляла на пляжі курортного міста Гранд Бас... Posted by Департамент консульської служби МЗС України on Sunday, March 13, 2016

Как сообщал УНИАН, неизвестные напали на отель в курортном городе Гран-Басам на юге Кот-д'Ивуара, в результате чего погибло 15 человек. По предварительным данным, четыре человека захватили заложников в отеле Etoile du Sud.