Страны ЕС договорились ужесточить антитеррористическое законодательство

Речь идет в частности о наказании для тех, кто едет за границу с целью террористической деятельности, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "Зарубежные поездки с террористической целью, а также организация или содействие таким поездкам, будут тянуть за собой уголовную ответственность", - заявил министр юстиции Нидерландов Ард ван дер Штейр. "Обучение людей с целью совершения террористических действий или финансирования терроризма будут так же везде в Европе считаться уголовными преступлениями", - пояснил Ард ван дер Штейр. По его словам, жертвы терроризма везде будут иметь одинаковые права.

После того, как министры юстиции согласились на ужесточение норм антитеррористического законодательства, должны начаться переговоры с Европарламентом. В конце обе стороны должны прийти к согласию для того, чтобы согласованное усиление норм вступило в силу.

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Однако, министр юстиции Германии Гайко Маас не считает необходимым и далее существенно ужесточать антитеррористическое законодательство страны. "Мы уже и так очень далеко продвинулись в вопросе уголовных наказаний в случае совершения террористических преступлений", - добавил чиновник. "Кроме того, мы по-новому урегулировали нормы относительно финансирования терроризма в уголовном кодексе". Несмотря на это Гайко Маас приветствует запланированное ужесточение соответствующего законодательства в некоторых странах ЕС. "Конечно, это облегчает уголовное преследование, когда выходишь из примерно того же состава преступления", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, глава Европола Роб Уэйнрайт заявил ранее, что Европа оказалась перед самой высокой за последние более чем 10 лет угрозой терактов. Роб Уэйнрайт пояснил, что в Европу вернулись до 5 тыс. европейцев, которые получили подготовку в лагерях исламистов и имеют боевой опыт. "Все больше таких боевиков из заграницы ставит страны ЕС перед совершенно новыми вызовами", - отметил тогда глава ведомства.