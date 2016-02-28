В Алжире арестовали подозреваемого в причастности к терактам в Париже

В Алжире арестован и помещен в предварительное заключение выходец из этой североафриканской страны, проживающий в Бельгии, которого подозревают в причастности к терактам в Париже, совершенным в ноябре 2015 года.

Как сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на Алжери Пресс Сервис, обвиняемый находится под стражей в населенном пункте Акбу (в 75 км к западу от города Беджая).

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Напомним, серия терактов произошла в ночь на 14 ноября 2015 года в Париже. В концертном зале Bataclan неизвестные захватили заложников. Атаки также были совершены на бульваре Шарон, бульваре Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. В столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы.

В результате нападений террористов погибли 130 человек, еще около 350 пострадали. Атаки совершили девять террористов.

Президент Франсуа Олланд заявил, что ответственность за теракт несет террористическая группировка "Исламское государство".