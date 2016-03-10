Опрос: 60% россиян охладели к украинским событиям

Как отмечается, только 38% россиян продолжают внимательно следить за украинскими событиями. У 60% россиян интерес выражен слабо или отсутствует совсем.

Также преобладает взаимное негативное отношение жителей России к Украине (59%) и жителей Украины к России (47%). Позитивные аттитюды жителей Украины в отношении России выше аналогичных показателей россиян в отношении Украины (36% против 28%).

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Если в целом среди значительной части россиян сохраняется позитивное восприятие Украины, то её нынешнее руководство вызывает только негатив – 81% опрошенных россиян оценили свое отношение как «плохое». Напротив, руководство псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" вызывает положительное отношение более чем у половины россиян (63%).

Несмотря на рост негативного восприятия «соседа», представление о том, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами (с открытыми границами, без виз, таможен и т.п.) разделяет каждый второй россиянин (52%). Только треть опрошенных считает, что они должны строится по модели взаимодействия с другими странами, включая закрытые границы, визы и таможни.

Как сообщал УНИАН, 74% россиян готовы отдать свой голос за нынешнего президента России Владимира Путина на ближайших выборах, показал опрос ВЦИОМ.