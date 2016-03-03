74% россиян готовы голосовать за Путина в 2018 году - опрос

Это максимальный уровень поддержки Путина за последние четыре года. В октябре 2012 года за него были готовы проголосовать всего 40% опрошенных.

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В январе лишь 15% респондентов заявили, что не собираются поддержать Путина на выборах 2018 года, в 2012 году об этом заявили 39% опрошенных, передает Русская служба ВВС.

Во ВЦИОМе отметили, что рост поддержки наблюдается среди разных групп населения. Так, за Путина готовы голосовать 80% материально обеспеченных россиян, 71% молодежи и 81% жителей крупных городов.

Напомним, по подсчетам "Левады", рейтинг одобрения деятельности Путина на посту президента Российской Федерации за последний год снизился.