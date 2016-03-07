США создают две авиабазы в подконтрольной курдам части Сирии - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание BasNews, базирующееся в Иракском Курдистане.

Данное СМИ цитирует военный источник в "Сирийских демократических силах" (альянс вооруженных групп, действующих на севере Сирии, преимущественно курдских), по словам которого, большая часть работ на взлетно-посадочной полосе в нефтяном городке Рмейлан в провинции Хасака уже завершена, в то время как строится новая авиабаза к юго-востоку от пограничного города Кобани (Айн-эль-Араб).

По данным курдского издания, в проекте задействовано множество американских экспертов и технических специалистов.

При этом официальные представители сирийских курдов недавно признавали, что ВПП в Рмейлане используется с логистическими целями военными вертолетами США.

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В свою очередь представитель центрального командования США заявил, что США не брали под свой контроль какие-либо аэродромы в Сирии. По его словам, любая информация о контроле США над таковыми является неверной. Он отметил, что США располагают в Сирии малыми силами, о которых к тому же проинформированы местные силовики, и последовательно ищут способы повышения эффективности своей логистики.

Как отмечает Reuters, в феврале американские советники дистанционно помогали повстанческой коалиции отбить у ИГ стратегически важный город Аш-Шадади, и в целом США углубляют свои военные связи с сирийскими курдами, несмотря на позицию Турции.

Специальный представитель президента США в коалиции против ИГ Бретт МакГерк даже недавно посетил контролируемую курдами территорию на севере Сирии, что фактически стало первым визитом представителя администрации Барака Обамы на территорию Сирии за последние 3 года.