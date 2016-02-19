Сирийские повстанцы отвоевали город у боевиков ИГ - BBC

По словам представителей одной из группировок сил оппозиции, Сирийской демократической армии, повстанцы сумели установить контроль над городом и несколькими селами в его окрестностях, передает BBC Украина.

Аш-Шадади считается стратегически важным для боевиков ИГ логистическим центром. Через город проходят подкрепление и поставки оружия в иракский Мосул и Ракку, где, как полагают, располагается штаб-квартира "Исламского государства".

Читайте такжеТурция продолжает обстреливать позиции курдов в Сирии (фото)

По мнению базирующейся в Великобритании организации "Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека", потеря Аш-Шадади станет для боевиков серьезным психологическим ударом.

О начале операции по взятию Аш-Шадади сирийские повстанцы объявили в четверг. Тогда же авиация международной коалиции под предводительством США начали массированные ракетно-бомбовые удары по городу.

Читайте такжеГенсек ООН обвинил Россию и армию Сирии в нарушении гуманитарных операций в Алеппо

Правозащитники утверждают, что часть ударов пришлась на районы, населенные мирными жителями. Сообщалось о гибели по меньшей мере 15 человек.