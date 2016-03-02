Германия открыла дело против Facebook

Как сообщает Focus, речь идет о том, что социальная сеть использует персональные данные пользователей для получения конкурентных преимуществ.

Чиновники подозревают, что условия защиты персональных данных, которые предлагает Facebook своим пользователям, являются незаконными, цитирует издание Европейская правда.

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"Поскольку Facebook доминирует среди других соцсетей, то такой подход подпадает под регулирование антимонольного законодательства", - отмечают в ведомстве.

Расследование будет проводиться против группы Facebook в Соединенных Штатах, против ирландской дочерней компании Facebook и против немецкого офиса Facebook в Гамбурге.

"Доминирующие компании имеют определенные обязательства и должны придерживаться определенных правил. Ведь такие сервисы как Facebook имеют чрезвычайно большое значение для пользователей", - отметил глава антимонопольного ведомства Германии Андреас Мундт.