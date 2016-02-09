Цукерберг заявил, что Facebook намерен обеспечить миллиард индийцев доступом в интернет
Запрет властей Индии касается его личного проекта Free Basics, который рассчитан на беднейшие слои населения более 35 развивающихся стран мира.
Компания Facebook не оставит попыток по оптимальной цене обеспечить доступом в интернет широких слоев пользователей в Индии.
Об этом заявил в понедельник основатель компании Марк Цукерберг в ответ на решение властей страны временно заблокировать бесплатный доступ к ряду сайтов через приложение Facebook для смартфонов, передает ТАСС.
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"Мы никогда не откажемся от важной цели обеспечения связи в Индии, потому что более миллиарда человек в этой стране не имеют доступа в интернет", - подчеркнул Цукерберг. "Мы знаем, что предоставляя им связь, мы можем помочь им выбраться из бедности, создать миллионы рабочих мест и расширить возможности для получения образования", - добавил он.
Запрет властей Индии касается его личного проекта Free Basics, который рассчитан на беднейшие слои населения более 35 развивающихся стран мира. Программа позволяет пользователю с помощью мобильного приложения Facebook без дополнительных трат заходить на ограниченное количество сайтов, пользоваться рядом мессенджеров.