Цукерберг заявил, что Facebook намерен обеспечить миллиард индийцев доступом в интернет

Компания Facebook не оставит попыток по оптимальной цене обеспечить доступом в интернет широких слоев пользователей в Индии.

Об этом заявил в понедельник основатель компании Марк Цукерберг в ответ на решение властей страны временно заблокировать бесплатный доступ к ряду сайтов через приложение Facebook для смартфонов, передает ТАСС.

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"Мы никогда не откажемся от важной цели обеспечения связи в Индии, потому что более миллиарда человек в этой стране не имеют доступа в интернет", - подчеркнул Цукерберг. "Мы знаем, что предоставляя им связь, мы можем помочь им выбраться из бедности, создать миллионы рабочих мест и расширить возможности для получения образования", - добавил он.

Запрет властей Индии касается его личного проекта Free Basics, который рассчитан на беднейшие слои населения более 35 развивающихся стран мира. Программа позволяет пользователю с помощью мобильного приложения Facebook без дополнительных трат заходить на ограниченное количество сайтов, пользоваться рядом мессенджеров.