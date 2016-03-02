Московский суд арестовал подозреваемую в убийстве ребенка няню

"Избрать Бобокуловой Гюльчехры меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - заявила судья Татьяна Васюченко, оглашая постановление. В суде Бобокулова была немногословна, только заявила о согласии на арест и рассказала о себе.

Следователь в суде отметил, что за 48 часов обвинение фигурантке резонансного дела предъявить не успели, пишет kommersant.ru

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По предварительным данным, женщина, задержанная 29 февраля с головой четырехлетней девочки у метро "Октябрьское поле", была в невменяемом состоянии. По словам замначальника полиции по оперативной работе УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве Валерия Крученкова, после того как на место происшествия подтянулись дополнительные силы, начались переговоры с женщиной, она выполнила требования полиции, легла на землю и лежала в течение 20 мин. В тот момент у сотрудников не было оснований стрелять в нее.

Потом, по словам Крученкова, женщина встала и пошла в сторону полицейских, потому что "просто замерзла лежать". "Было два решения вопроса: либо стрелять на поражение, либо применять физическую силу. Сотрудник принял второе решение, на мой взгляд, это было достаточно рискованно", - сказал Крученков. По его данным, с того момента, когда женщину заметили, до ее задержания прошло 35–40 мин.

38-летняя гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова подозревается в убийстве четырехлетнего ребенка, за которым присматривала в качестве няни. По информации следствия, Бобокулова, "дождавшись пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, по неустановленным причинам совершила убийство, подожгла квартиру и скрылась". Затем одетая во все черное женщина с головой ребенка в руках отправилась к станции метро "Октябрьское поле", где угрожала взорвать себя.