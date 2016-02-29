СМИ назвали имя няни, которая ходила по Москве с головой ребенка

По подозрению в убийстве ребенка и поджоге квартиры в Москве задержали 38-летнюю няню Гюльчехру Бобокулову. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание "Московский комсомолец".

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В январе этого года она получила новый паспорт.

Ранее в понедельник стало известно, что в сгоревшей московской квартире нашли ребенка с отрубленной головой. Это произошло на проспекте Народного Ополчения, который проходит мимо метро "Октябрьское поле".

После этого в Москве возле станции метро "Октябрьское поле" женщина с головой убитого ребенка начала кричать "Аллах Акбар".

Впоследствии, по информации агентства Москва, по подозрению в убийстве ребенка была задержана няня.