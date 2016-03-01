Московский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемой в убийстве ребенка 2 марта

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Нина Юркова. Следствие просит арестовать женщину. "Судебное заседание назначено на 2 марта в 09:30 мск", - сказала она, передает ТАСС. Источник российского агентства в правоохранительных органах рассказал, что следствие проверяет задержанную на наличие в ее крови психотропных веществ либо наркотических средств.

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Сегодня стало известно, что Гюльчехре Бобокулова созналась в преступлении и согласилась рассказать детали на месте произошедшего. По данным источника агентства, подозреваемая на следственном эксперименте вела себя адекватно. "Изначально она была невменяемой, но потом согласилась на следственный эксперимент. Ее привезли в квартиру, где совершено убийство. При этом она сама указала и дом, и подъезд, и квартиру", - отметил источник.

38-летняя гражданка Узбекистана более полутора лет работала няней в семье, проживающей в квартире дома на улице Народного Ополчения в Москве. Преступление произошло утром 29 февраля. Предположительно, няня дождалась, когда родители со старшим ребенком покинут квартиру, убила девочку, устроила пожар и ушла. После того, как огонь потушили, было обнаружено обезглавленное тело убитой девочки.

Женщину задержали у станции метро "Октябрьское Поле", в руках у нее была голова ребенка. На допросе подозреваемая сообщила, что на убийство ее подтолкнула измена мужа. При этом как именно этот факт связан с семьей, где она работала няней, объяснить Бобокулова не смогла. Также она призналась, что хотела привлечь максимальное внимание к своему поступку и не собиралась скрываться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ ("убийство малолетнего").

Как сообщили в Федеральной миграционной службе, няня трудилась в столице РФ нелегально, ее допустили работать без патента.