В Москве возле метро задержали женщину в хиджабе с головой ребенка в руках

В Москве полиция оцепила станцию «Октябрьское поле» из-за прохожей, которая пришла к метро с окровавленной головой ребенка и начала кричать «Аллах Акбар», передает корреспондент РБК.

Человек был одет полностью в черное, в связи с чем прохожие сначала затруднялись сказать, мужчина это или женщина. ​Сейчас на месте находится полиция, машины скорой помощи, а также машина Следственного комитета.

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По информации агентства Москва, по подозрению в убийстве ребенка задержана няня.

«В районе метро «Октябрьское поле» по подозрению в убийстве ребенка задержана его няня», - сказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в понедельник стало известно, что в сгоревшей московской квартире нашли ребенка с отрубленной головой. Это произошло на проспекте Народного Ополчения, который проходит мимо метро «Октябрьское поле».