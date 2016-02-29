В Москве возле метро задержали женщину в хиджабе с головой ребенка в руках
В Москве у станции метро «Октябрьское поле» женщина с головой убитого ребенка начала кричать «Аллах Акбар». Ранее в том же районе в сгоревшей квартире нашли тело обезглавленного ребенка
В Москве полиция оцепила станцию «Октябрьское поле» из-за прохожей, которая пришла к метро с окровавленной головой ребенка и начала кричать «Аллах Акбар», передает корреспондент РБК.
Человек был одет полностью в черное, в связи с чем прохожие сначала затруднялись сказать, мужчина это или женщина. Сейчас на месте находится полиция, машины скорой помощи, а также машина Следственного комитета.
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По информации агентства Москва, по подозрению в убийстве ребенка задержана няня.
«В районе метро «Октябрьское поле» по подозрению в убийстве ребенка задержана его няня», - сказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее в понедельник стало известно, что в сгоревшей московской квартире нашли ребенка с отрубленной головой. Это произошло на проспекте Народного Ополчения, который проходит мимо метро «Октябрьское поле».