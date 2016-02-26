Трамп сравнил американские границы со швейцарским сыром

"Мы не выигрываем больше как страна. Мы не выигрываем в торговле, не выигрываем в войне, наша система здравоохранения не лучшая. Вы посмотрите на наши границы, они как Швейцарский сыр, все проваливается", - цитируют миллиардера CBS NewYork.

Трамп настаивал, что руководству США следует депортировать нелегальных мигрантов, однако некоторым из них можно впоследствии позволить вернуться обратно, пишет Русская служба ВВС.

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"Они должны будет пройти определенную процедуру, и она может быть небыстрой", - отметил Трамп.

Круз, в свою очередь, заявил, что не считает правильным позволять снова въезжать в страну тем, кто прибыл в нее нелегально и нарушил законы.

По его словам, нелегалы отнимают работу у тех мигрантов, которые находятся в стране на законных основаниях.

Еще один претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, Марко Рубио, отметил, что Трамп сам принимает на работу в свои компании переселенцев-нелегалов.

Как сообщалось, ранее вице-президент Джо Байден раскритиковал высказывания Трампа о том, что из Мексики в США прибывают в основном насильники и бандиты.