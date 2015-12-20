Джеб Буш назвал Трампа "ничтожеством"

Джеб Буш высказался по поводу Дональда Трампа на следующий день после очередных дебатов, где он непосредственно дискутировал с бизнесменом, передает Lenta.ru со ссылкой на Fox News. "Я должен облегчить свою душу - Дональд Трамп является ничтожеством", - заявил Джеб Буш во время ответов на вопросы избирателей в Нью-Гемпшире.

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Неприятие Буша вызвали допущенные в ходе избирательной кампании резкие высказывания Трампа в адрес женщин, выходцев из Латинской Америки и людей с ограниченными возможностями.

Как отмечает телеканал, раздражение Буша по отношение к Трампу не удивительно, поскольку первоначально Буш рассматривался как фаворит для утверждения партией кандидатом на выборах, однако сейчас его процентный рейтинг, судя по опросам, не дотягивает до двузначного числа. В то же время Трамп продолжает оставаться самым популярным политиком-республиканцем, претендующим на президентский пост.

Напомним, 7 декабря Трамп выступил за "всеобщий и полный запрет" на въезд в США для мусульман. "Пока мы не сможем определить и понять эту проблему и ту опасную угрозу, которую она представляет, наша страна не должна становиться жертвой нападений людей, которые верят только в джихад и не чувствуют смысла и уважения к человеческой жизни", - заявил он.