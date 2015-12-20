Джеб Буш назвал Трампа "ничтожеством"
Один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии, бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш назвал своего соперника миллиардера Дональда Трампа "ничтожеством".
Джеб Буш высказался по поводу Дональда Трампа на следующий день после очередных дебатов, где он непосредственно дискутировал с бизнесменом, передает Lenta.ru со ссылкой на Fox News. "Я должен облегчить свою душу - Дональд Трамп является ничтожеством", - заявил Джеб Буш во время ответов на вопросы избирателей в Нью-Гемпшире.
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Неприятие Буша вызвали допущенные в ходе избирательной кампании резкие высказывания Трампа в адрес женщин, выходцев из Латинской Америки и людей с ограниченными возможностями.
Как отмечает телеканал, раздражение Буша по отношение к Трампу не удивительно, поскольку первоначально Буш рассматривался как фаворит для утверждения партией кандидатом на выборах, однако сейчас его процентный рейтинг, судя по опросам, не дотягивает до двузначного числа. В то же время Трамп продолжает оставаться самым популярным политиком-республиканцем, претендующим на президентский пост.
Напомним, 7 декабря Трамп выступил за "всеобщий и полный запрет" на въезд в США для мусульман. "Пока мы не сможем определить и понять эту проблему и ту опасную угрозу, которую она представляет, наша страна не должна становиться жертвой нападений людей, которые верят только в джихад и не чувствуют смысла и уважения к человеческой жизни", - заявил он.