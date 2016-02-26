Обама: перемирие в Сирии не распространяется на "Исламское государство"

Об этом заявил президент США Барак Обама после заседания Совета национальной безопасности США, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Ближайшие дни станут критическими (для судьбы Сирии - ред.), за этим будет следить весь мир. Если посмотреть более широко: это будет тест, который покажет, действительно ли все стороны готовы к переговорам", - сказал Обама.

При этом Обама отметил, что перемирие не означает полного прекращения боевых действий, поскольку оно не распространяется на "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и другие экстремистские группировки.

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Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не намерен идти на перемирие с "Исламским государством" и будет наступать на джихадистов "по всем фронтам".

"Мы уничтожим эту варварскую террористическую организацию", - заявил Обама, добавив, что ИГ -"не халифат, а преступное сообщество".

Барак Обама также вновь повторил, что гражданская война в Сирии не завершится до тех пор, пока у власти в Дамаске остается президент Башар Асад.

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Он добавил, что по этому вопросу у США остаются "существенные расхождения" с Россией, Ираном и некоторыми другими региональными áкторами.

"Но очевидно, что после многих лет варварского обращения режима с собственным народом многие в Сирии не сложат оружия до тех пор, пока Асад не уйдет", - сказал Обама.

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Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.