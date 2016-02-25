Президент Эстонии заявил, что его страна не может стать "мини-Швейцарией" из-за соседства с РФ

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что его страна не может в одиночку стать "мини-Швейцарией" из-за соседства с Россией.

Об этом сообщает Delfi.

"Понимание, что Эстония могла бы в одиночестве стать мини-Швейцарией под боком у России, подходит под рубрику абсурда. Как можно вообще дойти до такого самообмана?", — заявил Ильвес на торжественном концерте в честь 98-й годовщины государственной независимости Эстонии.

Он полагает, что "Европа справится с миграционным кризисом, если мы соберем свою мудрость, силу и ответственность, оставим свою нерешительность и затягивание".

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"Есть люди, которые говорят: зачем нам этот Евросоюз? Я отвечаю им: а попробуйте побыть вне Евросоюза! Не стоит забывать, что если бы мы не попали в Евросоюз, мы бы не попали и в НАТО. Было несколько стран НАТО, которые не хотели принимать никаких прибалтов, и пока мы не входили в Евросоюз, у них была возможность наложить вето на присоединение новичков", - заявил он.

Напомним, президент Эстонии неоднократно подчеркивал, что Россия не осмелится напасть на страны Балтии.