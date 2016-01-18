Украинцы теперь вправе в течение многих десятков лет ненавидеть слово "Россия" - Невзоров

Украинцы теперь вправе в течение многих десятков лет ненавидеть слово «Россия», украинцы и русские - не братские народы, так как у них разные национальные герои и приоритеты.

Об этом в интервью УНИАН сказал российский публицист Александров Невзоров.

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«Мы никакие не братские народы. В этом надо отдавать себе отчет. И у русских, и украинцев есть свои национальные герои, свои национальные приоритеты, свои национальные важности и неважности. Это совершенно разные народы, которые случайно связались между собой благодаря географической близости. Это народы с разными культурами, разными взглядами на жизнь. Ничего особо общего в них нет. Морочить себе голову каким-то братством можно, если кто-то хочет. У меня этих иллюзий нет», - заявил Невзоров.

«Я понимаю, что украинцы теперь вправе в течении многих десятков лет вздрагивать от слова «Россия» и ненавидеть его. Это правильно. Я знаю, что это не моя вина и не вина тех людей, которые мне близки, но все равно и я подпадаю под ответственность за то, что Россия устроила на том же самом Донбассе: за эти бесконечные трупы, за террористов, которые прячутся за поликлиниками и торговками семечками, за маразм «русского мира». К сожалению, перед Украиной и я тоже должен за это отвечать. А Украина вправе и меня презирать и ненавидеть», - добавил он.

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«Но вообще рисовать себе иллюзии того, что все побросают фуражки, папахи и сольются в гопаке и камаринском – такого не будет. Нас не простят и правильно сделают. Такое не прощают», - подчеркнул Невзоров.

Полный текст интервью размещен на сайте УНИАН.