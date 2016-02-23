Лондон заявляет, что силы Асада и военные РФ координируют свои действия с курдами в Сирии

Британские власти видят свидетельства координации сирийских курдов, сил Башара Асада и российской авиагруппы. Об этом, выступая перед парламентом, заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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"В последние недели мы видели очень тревожные свидетельства координации между силами сирийских курдов, режимом Сирии и российской авиагруппой. Нас серьезно волнует роль курдов во всем этом", — сказал министр.

Напомним, США и Россия договорились о режиме прекращения огня в Сирии, который вступит в силу 27 февраля. Исключение будет сделано для позиций террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".