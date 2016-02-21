Активисты хотят провести всемирные митинги поддержки Apple против ФБР

Митинги против требований ФБР к компании Apple запланированы на 24 февраля в различных государствах мира. В частности, они пройдут в США, Великобритании, Германии и Гонконге, сообщает Lenta.ru.

"Акцию готовит группа в поддержку прав интернет-пользователей Fight For the Future. В США протесты пройдут в 20 штатах, а также в крупных городах - Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско и Чикаго. Митингующие планируют собираться на улице у штаб-квартир ФБР в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

16 февраля суд обязал Apple предоставить спецслужбам доступ к информации на iPhone 5c одного из открывших стрельбу в Сан-Бернардино (Калифорния). От компании потребовали создать специальное программное обеспечение, которое позволило бы обойти пароль без потери данных, хранящихся на смартфоне. Глава Apple Тим Кук на следующий день, 17 февраля, в открытом письме заявил о планах опротестовать судебное предписание.

Минюст США отрицательно отнесся к позиции предпринимателя.

"Очевидно, что Apple обосновывает свои возражения исходя из возможного ущерба для репутации и маркетинговой стратегии, различных ложных толкований требований суда, а также неверного понимания законодательства", - говорится в заявлении прокуроров. Министерство попросило суд добиться исполнения постановления.

Позицию Apple в споре с ФБР поддержали Facebook и Twitter, а также Google и WhatsApp. Бывший агент американских спецслужб Эдвард Сноуден объяснил поступок ФБР стремлением заполучить доступ ко всем устройствам iPhone, находящимся в обращении.

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Стрельбу в Сан-Бернардино открыл Сайед Фарук (Syed Farook) и Ташфин Малик (Tashfeen Malik) 2 декабря 2015 года. Преступники открыли огонь по людям, находившимся в конференц-зале центра социального обеспечения: погибли 14 человек, еще 21 получили ранения. Нападавшие были убиты, а происшествиеквалифицировано как теракт.