Суд обязал Apple помочь во взломе телефона стрелка из Сан-Бернардино

В постановлении суда говорится, что представители компании должны помочь следователям ФБР обойти протоколы безопасности и получить доступ к сообщениям. По информации Би-би-си, Apple намерена обжаловать постановление.

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Следователи уверены, что в телефоне хранится очень важная информация. При этом до нее невозможно добраться, не зная пароль. Более того, в случае десяти неудачных попыток ввести его телефон автоматически удалит всю информацию.

Система безопасности выстроена так, что даже сами специалисты Apple не могут получить доступ к информации. В связи с этим следователи просят их не подбирать пароль, а просто облегчить им этот процесс.

В частности, в ФБР хотят, чтобы инженеры Apple сняли лимит на количество попыток ввести пароль, а также помогли создать программу, которая будет автоматически перебирать все возможные комбинации с высокой скоростью.

Саид Фарук и его супруга Ташфин Малик 3 декабря 2015 года убили 14 безоружных человек и ранили еще более двух десятков. Они пытались скрыться, но были убиты в перестрелке с преследовавшей их полицией.

Позднее глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что супруги были последователями идей радикального ислама еще до знакомства друг с другом. Стрельбу в Сан-Бернардино в бюро назвали самым крупным терактом в США после 11 сентября 2001 года.