Facebook и Twitter поддержали Apple в споре с ФБР

В заявлении Facebook говорится, что компания осуждает терроризм и ценит работу правоохранителей, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Когда мы получаем законные запросы от властей, мы удовлетворяем их", – указывается в сообщении.

Тем не менее, отмечает Facebook, компания всегда будет бороться с требованиями ослабить безопасность систем.

"Эти требования создадут пугающий прецедент и будут мешать компаниям обеспечивать безопасность их продуктов", – говорится в заявлении.

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Также действия Apple одобрил гендиректор Twitter Джек Дорси. "Мы поддерживаем Тима Кука и Apple", – написал он в своем микроблоге.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple оспорит решение американского суда, который обязал ее помочь ФБР получить доступ к информации с телефона Саида Фарука, который расстрелял 14 человек в Сан-Бернардино. В компании подчеркнули, что доступ к информации с iPhone может получить только человек, знающий пароль от устройства.