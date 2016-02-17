Apple отказала ФБР во взломе телефона стрелка из Сан-Бернардино

"Правительство США потребовало от Apple пойти на беспрецедентный шаг, который угрожает безопасности наших покупателей", - говорится в заявлении исполнительного директора компании Тима Кука, передает Би-би-си. "Мы не согласны с этим решением, которое будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки данного судебного дела", - заключил Тим Кук.

Читайте такжеСуд обязал Apple помочь во взломе телефона стрелка из Сан-Бернардино

В компании подчеркнули, что доступ к информации с iPhone может получить только человек, знающий пароль от устройства. При 10-кратном введении неверного пароля, устройство автоматически блокируется и информация, содержащаяся на нем, удаляется. В Apple говорят, что даже сотрудники компании не имеют доступа к информации на телефоне.

В ФБР хотят, чтобы инженеры Apple сняли лимит на количество попыток ввести пароль, а также помогли создать программу, которая будет автоматически перебирать все возможные комбинации с высокой скоростью.

Саид Фарук и его супруга Ташфин Малик 3 декабря 2015 года убили 14 безоружных человек и ранили еще более двух десятков. Они пытались скрыться, но были убиты в перестрелке с преследовавшей их полицией.