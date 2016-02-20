Обама: Турция имеет право на самооборону

Президент США Барак Обама в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция имеет законное право на самооборону, сообщает Reuters.

Американский лидер также выразил опасения относительно активности сирийских курдов из Отрядов народной самообороны (YPG) на границе.

В ходе беседы Обама вновь призвал сирийских курдов прекратить провокации в отношении Турции и умеренной сирийской оппозиции, которые мешают борьбе с международной террористической организацией «Исламское государство», передает издание The Daily Sabah.

Кроме того, президент США заверил своего турецкого коллегу в поддержке республики как союзника по НАТО в борьбе с террористическими угрозами. Лидеры государств договорились усилить сотрудничество по линии борьбы с группировками, в том числе с Рабочей партией Курдистана.

19 февраля газета The Financial Times сообщила, что Турция рассматривает возможность ввести ограниченный контингент на территорию Сирии и создать на границе с этой страной буферную зону глубиной в несколько километров, чтобы не допустить появления там курдского государства и помочь сирийским повстанцам, передает Lenta.ru.

В тот же день курды предостерегли Анкару от такого шага. Официальный Дамаск пообещал расценивать любое наземное вторжение на территорию республики, осуществленное без согласия сирийских властей, как акт агрессии, «которому должен сопротивляться каждый гражданин страны».

17 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается прекращать обстрел позиций курдских бойцов в Сирии. Ранее Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от нанесения подобных ударов.