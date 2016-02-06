Власти Сирии обещают иностранным военным-участникам наземных операций "возвращение домой в гробах"

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в субботу, 6 февраля, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Таким образом Муаллем отреагировал на заявление Бахрейна, который вслед за Саудовской Аравией объявил о готовности ввести войска в САР в рамках наземной операции с целью борьбы против "Исламского государства".

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"Любое наземное вторжение на территорию Сирии без согласия сирийского правительства будет воспринято как акт агрессии, которому должен сопротивляться каждый гражданин страны. Мне жаль говорить это, но они вернутся домой в деревянных гробах", - подчеркнул он.

Вчера сообщалось, что Саудовская Аравия может направить войска в Сирию, скоординировав свои действия с Турцией. Советник министра обороны Саудовской Аравии Ахмед Ассери заявил о готовности начать наземную операцию в Сирии в случае, если ее поддержит возглавляемая США коалиция.