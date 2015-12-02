США призвали Турцию бороться с "Исламским государством", а не с курдами

В Пентагоне убеждены, что Турция должна делать больше для борьбы с "Исламским государством".

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в Конгрессе, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Нам нужно, чтобы она делала больше в рамках своей территории, в частности, обеспечивала контроль границы, которой нет со времен, когда "Исламское государство" нарастило свое влияние" - сказал он.

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"Мы хотели бы, чтобы Турция делала больше и в воздухе, и на земле. Большинство ее воздушных операций направлены не на ИГИЛ. Они направлены против Рабочей партии Курдистана", - заявил Картер.

Как известно, Турция начала бомбить позиции курдов летом этого года.

Эскалация насилия произошла после парламентских выборов 1 ноября. Курды заявили о завершении режима прекращения огня с Турцией после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "ликвидировать" их.