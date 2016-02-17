Эрдоган заявил, что Турция не собирается прекращать обстрелы курдов в Сирии

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Он также добавил, что США необходимо определиться, кого они будут поддерживать Анкару или курдов.

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По словам Эрдогана, игнорировать связь между сирийскими курдами и Рабочей партией курдов (РПК) - "враждебный акт".

Как сообщал УНИАН, ранее Турция заявила о своих правах на коридор к Алеппо, а обстрелы Сирии из гаубиц войной не считает.

Напомним, Турция начала обстрел позиций курдов в Сирии, требуя оставить свои позиции к северу от Алеппо.

Сирия в свою очередь осудила военные действия Турции против курдов в северной провинции Алеппо.

"Турецкая артиллерия обстреливает сирийскую территорию, прямо поддерживая вооруженные террористические организации", - говорится в обращении сирийского правительства к председателю Совбезу ООН.

Анкара рассматривает сирийских курдов как сообщников объявленной в Турции террористами Рабочей партии Курдистана, которая длительное время требует автономии для курдов.