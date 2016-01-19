В ближайшие 2 года отказаться от телевизора хотят 12% украинцев – исследование

Об этом сообщает пресс-служба шведского производителя оборудования для сетей беспроводной связи Ericsson, ссылаясь на результаты собственного исследования рынка телевидения и медиа за 2015 год.

"12% пользователей планируют отказаться от него (телевизора – УНИАН) в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.

При этом порядка 70% опрошенных украинцев заявили, что от просмотра телевидения не откажутся никогда.

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Согласно пресс-релизу, украинцы тратят более 38 часов в неделю на просмотр телевидения и видеоконтента, из которых более 6 часов приходятся на фильмы, сериалы и программы, транслируемые на эфирных каналах.

В ходе мониторинга представители компании Ericsson опросили 22,5 тысячи пользователей.

Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме (Швеция). Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 110 тысяч человек.

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