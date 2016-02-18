В США признали неспособность ПРО страны защитить ее от атак Ирана и КНДР

Об этом говорится в докладе The Government Accountability Office (GAO), передает РБК.

Отмечается, что Агентство противоракетной обороны Министерства обороны США добилось определенных результатов в защите страны от возможной атаки со стороны Ирана или КНДР.

Однако эксперты пришли к выводу, что в ее нынешнем состоянии система готова отразить лишь незначительное количество самых простых ракет. "Испытания не подтвердили наличие надежной оборонной системы", - говорится в докладе.

Читайте такжеВ НАТО отреагировали на пуск баллистической ракеты из КНДР

В документе также указывается, что Министерство обороны настаивает на увеличении в полтора раза количества ракет-перехватчиков до конца 2017 года, не учитывая при этом производственные возможности.

Также указывается, что разработчики системы лишь частично приняли во внимание рекомендации экспертов, сделанные в 2011 году, что не добавило эффективности противоракетной обороне. Недоработки повышают риски для военнослужащих и заставляют их работать с системой, возможности и ограничения которой они понимают не в полной мере.

Ранее УНИАН сообщал, что США в рамках учений разместили в Южной Корее дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot в ответ на недавний запуск северокорейской ракеты со спутником.