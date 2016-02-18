В США признали неспособность ПРО страны защитить ее от атак Ирана и КНДР
Счетная палата Конгресса США пришла к выводу, что система ПРО США способна лишь частично защитить страну от небольшого количества обычных баллистических ракет.
Об этом говорится в докладе The Government Accountability Office (GAO), передает РБК.
Отмечается, что Агентство противоракетной обороны Министерства обороны США добилось определенных результатов в защите страны от возможной атаки со стороны Ирана или КНДР.
Однако эксперты пришли к выводу, что в ее нынешнем состоянии система готова отразить лишь незначительное количество самых простых ракет. "Испытания не подтвердили наличие надежной оборонной системы", - говорится в докладе.
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В документе также указывается, что Министерство обороны настаивает на увеличении в полтора раза количества ракет-перехватчиков до конца 2017 года, не учитывая при этом производственные возможности.
Также указывается, что разработчики системы лишь частично приняли во внимание рекомендации экспертов, сделанные в 2011 году, что не добавило эффективности противоракетной обороне. Недоработки повышают риски для военнослужащих и заставляют их работать с системой, возможности и ограничения которой они понимают не в полной мере.
Ранее УНИАН сообщал, что США в рамках учений разместили в Южной Корее дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot в ответ на недавний запуск северокорейской ракеты со спутником.