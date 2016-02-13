США в ответ на запуск северокорейской ракеты разместили ЗРК Patriot в Южной Корее - СМИ

США в рамках учений разместили в Южной Корее дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot в ответ на недавний запуск северокорейской ракеты со спутником.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Ренхап.

Отмечается, что дополнительные ЗРК были отправлены из форта "Блисс" в Техасе и размещены на базе ВВС США "Осан" поблизости Сеула.

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Patriot могут быть использованы для перехвата северокорейских ракет малой дальности KN-01 и КN-02, а также ракет "Скад" и "Нодон" большей дальности.

Сообщается, что США работали в тесном контакте с правительством Южной Корее в вопросе размещения ЗРК.

Ранее сообщилось, что в ночь на 7 февраля Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты дальнего действия с испытательного полигона на северо-западе страны.