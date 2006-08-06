Израильские военные задержали председателя палестинского парламента
11:32, 06 августа 2006Мир
586
Армия Израиля заключила в тюрьму уже 64 членов Хамас
В субботу вечером в городе Рамалла на западном берегу реки Иордан израильские военные задержали председателя парламента Палестинской автономии Абделя Азиза Двейка.
Как передает “Немецкая волна”, израильтяне объясняют задержание председателя парламента его членством в Хамас, которую Израиль расценивает не иначе как "террористическую организацию". После 25 июня, когда палестинские боевики похитили израильского солдата, армия Израиля заключила в тюрьму уже 64 членов Хамас, в том числе восемь министров палестинского правительства и 26 парламентариев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter