Грибаускайте предлагает ужесточить требования к беженцам в Литве

Грибаускайте предлагает установить такой порядок, в соответствии с которым беженцы, часто нарушающие общественный порядок и законы, могут быть высланы из страны. Также предлагают установить более жесткий порядок восстановления семей, передает Delfi.lt.

Как уточнила советник президента Габия Григайте, когда речь идет о восстановлении семей, имеют в виду не только брак, но и зарегистрированное партнерство, детей, родителей, дедушек и бабушек.

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"В таких случаях, когда будут предоставлять убежище, будет установлен точный порядок, нужно будет заполнить все и только в таком случае будет дано право на восстановление семьи", - сказала Григайте.

По словам советника президента, это охватывает такие сферы, как средства для проживания, место жительства, страхование здоровья, требование прожить в стране два года.

Также, по словам представителя президента, пересмотрят условия высылки беженцев. Так пресекут возможность злоупотребления предоставляемым Литвой убежищем, чтобы государство могло выслать такого человека, который часто нарушает общественный порядок и совершает преступления.

"Сейчас это связано в основном с тяжкими преступлениями. Президент предлагает поправки, позволяющие обсуждать возможность высылки и в тех случаях, когда совершаются преступления средней степени тяжести или легкие, но они будут повторяться, налицо будет нарушение общественного порядка", - сказала Григайте.

Эти предложения будут предусмотрены в законе о правовом положении иностранцев, поправки парламент будет рассматривать во время весенней сессии.

После того как Южную Европу заполонили беженцы, Литва в течение двух лет обязалась принять 1105 беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи. Однако на данный момент в Литве живут только 4 беженца - 15 декабря в Литву из Греции прибыла семья иракцев. Планируется, что в марте прибудет еще несколько семей - около 10 человек из Ирака и Сирии.