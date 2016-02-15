Россия и террористические группировки виновны во многих преступлениях против человечества - премьер Турции

13:47, 15 февраля 2016
Мир
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Премьер-министр Турецкой Республики Ахмет Давутоглу заявляет, что Россия и террористические группировки, в первую очередь ИГИЛ, виновны во многих преступлениях против человечества.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком сегодня в Киеве.

«Россия и другие террористические организации, в первую очередь ИГИЛ, виновны в очень многих преступлениях против человечества, и эти вопросы надо решать в рамках международного права», - подчеркнул Давутоглу.

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Как сказал премьер Турции, в Сирии продолжаются «варварские нападения на гражданское население», которые осуществляет в том числе и Российская Федерация, и террористические организации.

«Пока шли наши переговоры, Россия запущенной из акватории Каспийского моря ракетой попала в больницу и школу, что привело к гибели большого количества мирного населения», - подчеркнул Давутоглу.

Как сообщал УНИАН, делегация Турции во главе с премьером Давутоглу находится с визитом в Украине.

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